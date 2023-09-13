Метод «три ложки» стал любимым для стирки: уходят любые пятна, вещи на выходе чистейшие

Метод «три ложки» отлично показывает себя при стирке любых видов ткани. Он не только отлично выстирывает любые загрязнения, но и удаляет различного рода пятна, даже самые застарелые.

Кроме того, данный способ стирки великолепно справляется с серостью и желтизной тканей.