Метод «три ложки» стал любимым для стирки: уходят любые пятна, вещи на выходе чистейшие

Метод «три ложки» отлично показывает себя при стирке любых видов ткани. Он не только отлично выстирывает любые загрязнения, но и удаляет различного рода пятна, даже самые застарелые.
Кроме того, данный способ стирки великолепно справляется с серостью и желтизной тканей.
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Бросьте 2 столовые ложки с горкой соли и 1 столовую ложку разрыхлителя теста в теплую воду. Растворите вещества полностью.
Положите в этот раствор вещи, которые нуждаются в стирке. Спустя пару часов белье простирайте в этой же воде или бросьте их в стиральную машинку, включив необходимый режим. Также в барабан можно высыпать несколько ложек соли для большего эффекта.
Вещи на выходе станут чистейшими.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».