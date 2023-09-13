Метод «четыре ложки» с содой выбивает любой нагар со сковородок: появляется мощная пенка и вырывает его

Нагар на сковороде легко смывается. Фото: соцсети

Способ доступен и прост.

Черный нагар со сковородок и кастрюль можно удалить при помощи метода «четыре ложки» с содой, он хорошо себя показал в применении.

Взаимодействуя с газированным напитком, сода создает активную пену, которая вырывает наслоения с посуды.

Итак, вам нужно приготовить 1/4 стакана колы и 5 ложек пищевой соды.

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Смешайте эти продукты в мисочке и распределите по поверхности сковороды с нагаром. Оставьте действовать состав на 15 минут. Потом почистите металлической щеткой и смойте.

Источник: дзен-канал «Будни обычной женщины».

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