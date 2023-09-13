Россиянам приготовиться: озвучен курс доллара на середину сентября — засмеетесь, когда увидите

Рубль начал повышаться к основным валютам на торгах Московской биржи. Причиной тому во многом стало ожидание роста продаж валюты Центробанком РФ в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Кроме того, на Всероссийском экономическом форуме были озвучены позитивные новости о бюджете России.

В итоге курс доллара на последних торгах снизился до 94,94 рубля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, полагает, что доллар может сдать свои позиции к середине сентября еще больше - до 92 рублей.

«Скорее всего, мы наблюдаем сейчас естественную стабилизацию курса. Власти не удерживают рубль, валютные интервенции Центробанк давно не проводит, меры по ужесточению валютного контроля вроде бы обсуждаются, но не слишком активно», — сказал эксперт.

Источник: 1prime.ru