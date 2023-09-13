«Этой осенью будут очень популярны»: названые самые трендовые куртки сезона — модницы носят только их

Второй вариант — куртки косухи. Ранее они ушли в тень, но в этом сезоне они снова в моде. Они также имеют отсыл к спорту, баркерам, мотоциклам. Это куртки из кожи. Они тоже могут быть традиционной расцветки, а также могут быть яркие цвета. Кожа может быть мягкой, а может быть и грубой. Но нужно обратить внимание на фасон. Они не должны быть по фигуре и приталеннными. Это уже прошлый век. В этом сезоне они должны быть неимоверно большого размера, словно с плеча бойфренда, или наоборот укороченные с эффектом балеро.

Мотоциклетные крутки, ветровки тож популярны. Их сочетают с платьями-комбинациями, шифоновыми юбками, блузками в пайетках. Здесь приветствуются разные коллаборации.

Еще различные стеганые куртки будут популярны ни один сезон. Особенно хорошо, если это будут куртки-рубашки. Они могут быть различной фактуры и различной расцветки. Главное, чтобы они вписывались в гардероб.

И последнее — дутые укороченные пуховики. Это хороший, горячий тренд. Вот такие варианты на осень. Каждая может подобрать себе что-то на свой вкус», – поделилась эксперт.