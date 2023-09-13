«Этой осенью будут очень популярны»: названые самые трендовые куртки сезона — модницы носят только их

Многие девушки ценят комфорт, но осень также хочется выглядеть стильно. Когда холодает, невозможно обойтись без верхней одежды. Куртка из года в год становится самым популярным нарядом для этого времени года. Стилист Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какие куртки в тренде в этом сезоне.
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«Дизайнеры предлагают достаточно большое разнообразие верхней одежды, в том числе и курток. Если охарактеризовать общий концепт, то этой осенью будут очень популярны куртки, которые имеют отношение к спорту и отражают спортивную или псевдоспортивную эстетику.
Первом месте однозначно будут куртки бомберы. Это изначально были куртки военных летчиков, но постепенно они перекочевали в повседневный гардероб. Они могут быть из нейлона и традиционных расцветок: черный, синий или хаки. Они могут быть из плюша, из кожи, могут быть с вышивкой в контрастным колорблокингом. Любые вариации на тему бомбера будут очень популярны.
Фото: freepik.com
Второй вариант — куртки косухи. Ранее они ушли в тень, но в этом сезоне они снова в моде. Они также имеют отсыл к спорту, баркерам, мотоциклам. Это куртки из кожи. Они тоже могут быть традиционной расцветки, а также могут быть яркие цвета. Кожа может быть мягкой, а может быть и грубой. Но нужно обратить внимание на фасон. Они не должны быть по фигуре и приталеннными. Это уже прошлый век. В этом сезоне они должны быть неимоверно большого размера, словно с плеча бойфренда, или наоборот укороченные с эффектом балеро.
Мотоциклетные крутки, ветровки тож популярны. Их сочетают с платьями-комбинациями, шифоновыми юбками, блузками в пайетках. Здесь приветствуются разные коллаборации.
Еще различные стеганые куртки будут популярны ни один сезон. Особенно хорошо, если это будут куртки-рубашки. Они могут быть различной фактуры и различной расцветки. Главное, чтобы они вписывались в гардероб.
И последнее — дутые укороченные пуховики. Это хороший, горячий тренд. Вот такие варианты на осень. Каждая может подобрать себе что-то на свой вкус», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro