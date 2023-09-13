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«Я убежден, что идеальные цвета для спальни - это те цвета, которые нравятся вам. Если говорить про тренды, то молодые и амбициозные люди предпочитают минимализм, скандинавский стиль и подобные стили без излишков. Люди с неким статусом, которые уже чего-то добились в жизни выбирают отголоски роскоши — современный роскошный дизайн, арт нуво.

Экспериментаторы могут решиться на что угодно от лофта (который уже отвозит на второй план) до арабского или американского стиля. Консерваторы выбирают классику, барокко или рококо. Каждый из этих стилей диктует свои цветовые предпочтения. Спальня может быть белой, серой, бежевой, зеленой, черной и даже красной. Главное, чтобы хозяевам была приятно в ней спать», – поделился эксперт.