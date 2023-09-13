Солнце и 30 градусов тепла: назван точный срок, сколько бабье лето продлится этой осенью в России

Почти всю южную часть России ожидает приятная солнечная погода без осадков. По словам синоптиков, температура даже будут выше нормы для этого периода.

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Отмечается, что воздух прогреется до +28 градусов, а на следующей недели термометры даже в тени будут показывать около +30 градусов.

Однако холода все же придут. С 1 октября синоптики прогнозируют резкое похолодание. По их словам, температура рухнет на 9-10 градусов, об этом сообщает PRIMPRESS,