Этот изумительный цветок обязательно посадите осенью: разрастется плотным ковром, украсив всю дачу

Фото: Global Look Press

Это растение может расти даже в тени.

Обычно дачникам хочется украсить свой участок. Когда урожай уже собран, можно позаботится о том, чтобы на даче было красиво. Для этого эксперты рекомендуют посадить цветущие растения. В каменистых садах и затененных местах приживаются далеко не все цветы. Одной из культур, которая может расти в таких условиях, является камнеломка.

Этот многолетник с мелкими бутонами вырастает до 30 сантиметров в высоту и может образовывать плотные газоны. Отметим, что лепестки бутонов бывают белыми или розовыми.

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Дачникам можно уже сейчас посадить камнеломку.  Даже поздней осенью семена приживутся. А вот цветение начнется в мае и продлится около месяца. 

Отмечается, что лучше всего эта культура чувствует себя на почве с хорошим дренажем из гравия, щебня или керамзита. По данным wiki-dacha.ru, еще можно разместить цветы между плоскими косыми камнями в альпинарии или рокарии.

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