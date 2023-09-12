Этот изумительный цветок обязательно посадите осенью: разрастется плотным ковром, украсив всю дачу

Этот многолетник с мелкими бутонами вырастает до 30 сантиметров в высоту и может образовывать плотные газоны. Отметим, что лепестки бутонов бывают белыми или розовыми.

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Дачникам можно уже сейчас посадить камнеломку. Даже поздней осенью семена приживутся. А вот цветение начнется в мае и продлится около месяца.

Отмечается, что лучше всего эта культура чувствует себя на почве с хорошим дренажем из гравия, щебня или керамзита. По данным wiki-dacha.ru, еще можно разместить цветы между плоскими косыми камнями в альпинарии или рокарии.