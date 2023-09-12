Как подготовить морковь к хранению: обрезаем ботву и корни по инструкции, иначе овощи быстро сгниют

Каждый опытный огородник знает, что вырастить и убрать урожай моркови — это только часть дела. Теперь овощ нужно подготовить к хранению. Если допустить хоть одну ошибку, корнеплод быстро начнет гнить, и все усилия пойдут насмарку.

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Во-первых, нужно правильно обрезать ботву. Есть два варианта. Каждый из них по-своему хорош, поэтому выбирайте сами. Некоторые дачники убирают ботву, отступив от макушки 1,5 сантиметра. А другие, напротив, стараются захватить кончик овоща, так как эта часть моркови все равно не используется в пищу.

Во-вторых, необходимо удалить все отростки и корни. Их, как правило, отсекают с помощью острых ножниц. Корнеплод должен быть идеально ровным, только в этом случае он будет хорошо храниться.

В-третьих, не забывайте о том, что нельзя складывать в общую кучу поврежденные и пораженные болезнями овощи. Их нужно обрезать и немедленно пустить в дело. Иначе они могут заразить соседние корнеплоды.

Источник: издание belnovosti.by