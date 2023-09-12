Эти пять сортов томатов самые лучшие: получите по 6 кг мясистых плодов с куста, а хранятся до Нового года

Одним их самых частых вопросов дачников, связан с тем, какие сорта посадить на грядке. Сложный выбор стоит, когда нужно посадить помидоры. Но теперь эксперты назвали сорта томатов, которые долго хранятся после сбора урожая. Отмечается, что некоторые из них могут лежать месяцами, вплоть до конца декабря, не теряя своих вкусовых качеств.
Так дачники могут смело садить помидоры среднеспелого сорта «царь Пeтр», так как у них мясистые, очень вкусные плоды. Они хранятся в свежем виде до двух месяцев.
Еще один хороший сорт — «Томат нoвогодний». Его плоды спокойно могут храниться до пяти месяцев.
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А вот «Декабрист F1» — гибрид с крупными плодами массой до 300 граммов. Эти помидоры не только вкусные, но и пролежат до декабря.
Плоды сортов «лонг кипeр» и «ред стоун» также имеют отличные вкусовые качества и отлично хранятся до Нового года. У них очень высокая урожайность, до шести килограммов с куста, пишет телеграм-канал «Огород и дача — большая удача».