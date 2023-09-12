Эти пять сортов томатов самые лучшие: получите по 6 кг мясистых плодов с куста, а хранятся до Нового года

Так дачники могут смело садить помидоры среднеспелого сорта «царь Пeтр», так как у них мясистые, очень вкусные плоды. Они хранятся в свежем виде до двух месяцев.

Еще один хороший сорт — «Томат нoвогодний». Его плоды спокойно могут храниться до пяти месяцев.

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А вот «Декабрист F1» — гибрид с крупными плодами массой до 300 граммов. Эти помидоры не только вкусные, но и пролежат до декабря.

Плоды сортов «лонг кипeр» и «ред стоун» также имеют отличные вкусовые качества и отлично хранятся до Нового года. У них очень высокая урожайность, до шести килограммов с куста, пишет телеграм-канал «Огород и дача — большая удача».