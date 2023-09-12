Одно из лучших удобрений для смородины: сыпем прямо под куст — ягода будет крупнее черешни

Если вы хотите вырастить крупную и сладкую смородину, обязательно побалуйте культуру осенней подкормкой. Она поможет восполнить нехватку питательных веществ и станет отличным подспорьем для кустарника в момент формирования цветочных почек на будущий год.

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Чтобы приготовить питательную смесь, нужно взять 250 граммов сульфата калия и 500 граммов аммофоса. Готовое удобрение вносится в сухом виде. Его необходимо рассыпать вокруг куста. На одно растение потребуется около 4 больших ложек состава.

Процедуру рекомендуется проводить в сентябре или в октябре. Не думайте, что гранулы будут долго растворяться. На самом деле они работают не хуже жидких удобрений. В эффективности подкормки вы сможете убедиться сами, когда будете собирать урожай ягоды в новом году.

Источник: Дзен-канал «Удачный урожай»