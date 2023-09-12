Столовая ложка на три литра воды: купили суперсредство для стирки всего за 20 рублей — эффект поразительный

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Это суперсредство справляется с самыми сильными загрязнениями.

Отстирать сильно загрязненные вещи, в частности, кухонные полотенца можно с помощью неожиданного средства. Речь о силикатном клее, который продается в любом магазине канцелярских товаров и стоит приблизительно двадцать рублей.

Силикатный клей отлично отстирывает застарелые пятна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Столовую ложку силикатного клея и такое же количество стирального порошка нужно добавить в три литра кипящей воды. Раствор размешать до однородного состояния, а затем положить в него грязные вещи. 

Текстиль нужно кипятить полчаса, а затем постирать в привычном режиме в стиральной машинке. Кухонные полотенца будут сверкать чистотой!

По материалам remontkit.ru

Читайте также