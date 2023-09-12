Столовая ложка на три литра воды: купили суперсредство для стирки всего за 20 рублей — эффект поразительный

Столовую ложку силикатного клея и такое же количество стирального порошка нужно добавить в три литра кипящей воды. Раствор размешать до однородного состояния, а затем положить в него грязные вещи.

Текстиль нужно кипятить полчаса, а затем постирать в привычном режиме в стиральной машинке. Кухонные полотенца будут сверкать чистотой!

По материалам remontkit.ru