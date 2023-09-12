Внесите это копеечное средство в сентябре — почва на даче превратится в шикарный чернозем: весомый урожай обеспечен

Дачники всегда стараются сделать все, чтобы грядки не были пустыми. Важно заранее позаботится о том, чтобы земля не была истощена. Восстановить плодородность почвы после сбора урожая можно дешевыми методами.
Опытные огородники рассказали, что применяют для этих целей подкормку, которая состоит из обычной молочной сыворотки и корицы. Отмечается, что такое удобрение не только наполнит почву полезными веществами, но и предотвратит заражение грибками и вирусами.
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Для удобрения почвы нужно взять один литр молочной сыворотки или кефира и одну столовую ложку корицы. Тут нельзя забыть, что приправу предварительно надо смешать со стаканом теплой воды.
Для полива специалисты советуют разводить одну столовую ложку получившегося раствора в 10 литрах воды. Этого количества подкормки хватит на один квадратный метр почвы. После обработки этим средством можно не сомневаться, что урожай будет большой и здоровый, пишет портал «Своими руками».