Внесите это копеечное средство в сентябре — почва на даче превратится в шикарный чернозем: весомый урожай обеспечен

Дачники всегда стараются сделать все, чтобы грядки не были пустыми. Важно заранее позаботится о том, чтобы земля не была истощена. Восстановить плодородность почвы после сбора урожая можно дешевыми методами.

Опытные огородники рассказали, что применяют для этих целей подкормку, которая состоит из обычной молочной сыворотки и корицы. Отмечается, что такое удобрение не только наполнит почву полезными веществами, но и предотвратит заражение грибками и вирусами.