Чем удобрить озимый чеснок, чтобы он вырос огромным: сыпем смесь прямо в лунки — осенняя подкормка

Чтобы вырастить по-настоящему огромные головки озимого чеснока, необходимо как следует подготовить почву и подкормить культуру минеральными удобрениями.

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Начнем с того, что чеснок нельзя сажать на одном и том же месте. Для выращивания культуры идеально подойдут грядки после огурцов, кабачков и бобовых.

Выбрали место? Теперь вскопайте землю, перемешайте ее с навозом и оставьте в таком виде на 14 дней. По прошествии времени разровняйте поверхность грядки, посыпьте ее древесной золой, сформируйте лунки и увлажните почву.

Теперь настал самый ответственный момент. Смешайте 40 гр суперфосфата с 5 гр сернокислого калия, посыпьте этим составом лунки и приступайте к посадке зубчиков. Если все сделать в соответствии с этой инструкцией, луковицы вымахают всем на зависть!

Источник: Дзен-канал «Идеальный огород»