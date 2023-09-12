Как отбелить пожелтевшую крышку унитаза: наносим копеечную пасту, ждем и смываем водой — рецепт

Пластиковые крышки и сиденья унитаза со временем начинают желтеть. Это неизбежно, так как под воздействием внешних факторов верхний слой изделий постепенно окисляется.

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Вернуть былую белизну можно. Но для этого нужно знать правильный рецепт. Запомните, а лучше запишите. Вам потребуется взять 200 мл уксуса 9% и около половины пачки пищевой соды.

Инструкция простая. Нагрейте уксус до 40 градусов, добавьте в него соду и хорошенько все перемешайте. У вас должна получиться пастообразная масса.

Наденьте резиновые перчатки и с помощью губки нанесите получившееся средство на все проблемные места. Подождите около 12 часов. Затем смойте состав чистой водой и наслаждайтесь безупречной белизной.

Источник: unitazvdome.ru