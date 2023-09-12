Как в два счета заточить старые маникюрные ножницы: мажем лезвия зубной пастой — будут острее новых

Затупились маникюрные ножницы? Для вас есть хорошие новости. Больше не нужно тратить деньги на услуги специалиста. Опытные хозяйки рассказали, как можно заточить лезвия своими руками. Чтобы исполнить этот трюк, нужно раздобыть зубную пасту и канцелярский нож.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все проще простого. Нанесите гигиеническое средство на края ножниц. Далее возьмите в руки нож и резким движением проведите им вдоль лезвия. Затем повторите это действие в обратном направлении.

Делайте так на протяжение пять минут. По прошествии времени ополосните ножницы под струей проточной воды. Вытрите насухо и попробуйте в деле. Вы будете в диком восторге: инструмент станет резать лучше нового.

Источник: Дзен-канал «Как приготовить»