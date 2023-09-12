Проверяем мед прямо на рынке: этот трюк убережет вас от покупки подделки — нужно пять секунд

Натуральный мед очень полезен для здоровья, чего нельзя сказать о подделках. Обычно недобросовестные продавцы разбавляют продукт крахмалом и прочими добавками. А некоторые вовсе под видом меда продают сахарный сироп.

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И если отличить жженый сахар от меда не так уж сложно, то разбавленный продукт выглядит совсем как настоящий. Поэтому в данном случае без тщательной проверки не обойтись.

Чтобы выявить наличие примесей, можно воспользоваться трюком с йодом. Инструкция очень простая. Попросите у продавца ложку меда на пробу и добавьте в нее одну каплю аптечного препарата.

Если через несколько секунд на поверхности лакомства появятся синие разводы, значит, перед вами разбавленный продукт. Покупать такой мед точно не стоит.

Источник: aif.ru