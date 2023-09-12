На этот раз снова актуальны гладкие прически и прямой пробор. Эксперт подчеркнула, что такие укладки подойдут на любую длину волос. Также в тренде естественная укладка, которая всегда придает изящности.

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«Трендовыми станут и волнистые локоны. В отличие от прошлых образов, этот стиль больше подойдет под вечерние или праздничные наряды. Кстати, образ Марго Робби в роли Барби поспособствовал популяризации локонов-волн. Для их создания понадобится брашинг (круглая расческа) или плойки с широким диаметром», — подчеркнула Османова в беседе с «Лентой.ру»

Специалист призналась, что также стоит обратить вниманиена различные челки и вариации плетения.