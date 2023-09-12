Гораздо круче огурцов: как сделать обалденные маринованные кабачки — сохраните этот рецепт без закрутки

Фото: freepik.com

Хозяйкам рассказали, чем точно можно накормить семью.

Многие домохозяйки долго думают, чем еще побаловать семью. Готовить одни и те ж блюда надоедает. Однако сложно придумать, чем заменить огурчики из закруток. Но эксперты нашли выход. Они рекомендуют приготовить маринованные кабачки без необходимости закатывания под крышку. Простой и вкусный рецепт. 

Отмечается, что надо взять три средних кабачка и  отрезать им концы, а затем и нарезать на тонкие кружочки. Важно, что крупные семена лучше удалить и выкинуть.

А вот для приготовления маринада понадобятся: один стакан воды, полстакана столового уксуса 9%, две столовые ложки сахара и одна чайная ложка соли. Еще добавьте туда немного чеснока, зелени, красный лук, нарезанный колечками, перец горошком, лавровый лист.

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После этого надо залить кабачки холодным маринадом и поставить на два часа в холодильник. Когда время пройдет достаньте блюдо и слейте лишний маринад. По словам экспертов, эту закуску можно есть как самостоятельное блюдо, так и добавлять в салаты вместо маринованных огурцов, пишет oka.fm.

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