Гораздо круче огурцов: как сделать обалденные маринованные кабачки — сохраните этот рецепт без закрутки

Отмечается, что надо взять три средних кабачка и отрезать им концы, а затем и нарезать на тонкие кружочки. Важно, что крупные семена лучше удалить и выкинуть.

А вот для приготовления маринада понадобятся: один стакан воды, полстакана столового уксуса 9%, две столовые ложки сахара и одна чайная ложка соли. Еще добавьте туда немного чеснока, зелени, красный лук, нарезанный колечками, перец горошком, лавровый лист.

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После этого надо залить кабачки холодным маринадом и поставить на два часа в холодильник. Когда время пройдет достаньте блюдо и слейте лишний маринад. По словам экспертов, эту закуску можно есть как самостоятельное блюдо, так и добавлять в салаты вместо маринованных огурцов, пишет oka.fm.