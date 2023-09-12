Как выбрать самые вкусные пельмени в магазине: ищите эту отметку — главный показатель качества

Ассортимент пельменей в современных супермаркетах поражает воображение. Он настолько широк, что становится трудно выбрать.

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Пищевой технолог Павел Гуслянников рассказал россиянам, на что нужно обращать внимание при покупке этого популярного полуфабриката.

По словам специалиста, о качестве пельменей можно судить по отметке «ГОСТ». Если эта надпись есть на упаковке, смело кладите пакет в тележку и идите на кассу. Можете не сомневаться: внутри изделий находится только мясо.

В остальных случаях придется изучить состав. А он бывает очень длинным и запутанным. Как вариант, можно ориентироваться по категориям полуфабриката. Выбирайте те пельмени, на которых указана буква «А» или «Б». Эти надписи тоже гарантируют высокое качество продукта.

Источник: gorodovoy.ru