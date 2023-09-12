Их мгновенно сметают с полок: такие джинсы должны быть в гардеробе каждого мужчины осенью-2023

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«У мужчин с трендами не так быстро все проходит, как у женщин. Поэтому мужчинам лучше выбирать стандартные классические джинсы, либо зауженные джинсы», — сказала стилист.

По словам эксперта, прямые джинсы без дырок и декора будут актуальны много лет. Также модели Slim Fit хорошо сидят на мужской фигуре, поэтому их могут себе купить обладатели подтянутой фигуры, пишет сайт «А теперь внимание!».