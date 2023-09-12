Лучшая питательная смесь для клубники: кормим кустики в сентябре и снимаем по два урожая за лето

Любите клубнику? Тогда придется поработать. Дело в том, что плодоношение этой культуры напрямую зависит от осеннего ухода. Если все сделать правильно, то можно запросто собрать в 2 раза больше ягоды.

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Перед тем как наступит период покоя, кустики нужно побаловать фосфором и калием. Эти вещества содержатся в древесной золе. Поэтому именно ее и рекомендуется использовать в качестве подкормки.

Рецепт простой. Возьмите 0,1 кг измельченной золы, залейте ее 1 литром кипятка и подождите сутки. Готовый настой пропустите через сито, добавьте в него треть чайной ложки йода и разбавьте ведром чистой воды.

Получившееся средство распылите на кустики клубники. Процедуру нужно успеть провести до 30 сентября. Времени еще много, но затягивать не стоит. Помните: погода может испортиться в любой момент, а для обработки нужен теплый и сухой день.

Источник: издание belnovosti.by