Добавьте кусочек прямо в фарш — секретный ингредиент сделает его в миллион раз нежнее и сочнее

Некоторые берут хлеб, смачивают в молоке и добавляют фарш. Однако есть другой более простой и эффективный способ, чтобы улучшить вкус. В любой фарш можно добавить обычный картофель. Сначала корнеплод нужно измельчить. Для этого понадобится терка или мясорубка.

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Но тут важно соблюдать пропорции. На килограмм фарша должно приходиться примерно 200 граммов сырого картофеля. Следует также понимать, что картошка будет выделять сок, поэтому перед добавлением в измельченное мясо его стоит отжать, подчеркивает портал «Белновости». Это особенно идеальный вариант для фарша из говядины.