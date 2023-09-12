Добавьте кусочек прямо в фарш — секретный ингредиент сделает его в миллион раз нежнее и сочнее

Готовить порой приходится каждую неделю. Без мяса редко кто обходится. А из фарша можно сделать котлеты, пирожки или голубцы. Однако тут важно, чтобы мясо оставалось сочным, а после обжарки обычно теряется много влаги. Эксперты рассказали, какой секретный ингредиент сделает фарш намного вкуснее.
Некоторые берут хлеб, смачивают в молоке и добавляют фарш. Однако есть другой более простой и эффективный способ, чтобы улучшить вкус. В любой фарш можно добавить обычный картофель. Сначала корнеплод нужно измельчить. Для этого понадобится терка или мясорубка.
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Но тут важно соблюдать пропорции. На килограмм фарша должно приходиться примерно 200 граммов сырого картофеля. Следует также понимать, что картошка будет выделять сок, поэтому перед добавлением в измельченное мясо его стоит отжать, подчеркивает портал «Белновости». Это особенно идеальный вариант для фарша из говядины.