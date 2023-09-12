Готовим гладиолусы к зиме: как извлечь их из земли, чем обработать и где хранить клубнелуковицы

К большому сожалению садоводов, клубнелуковицы гладиолусов необходимо на зиму выкапывать из земли. Делать это нужно осторожно и в строго определенное время.

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Извлекать луковицы можно не ранее чем через 45 дней после окончания периода цветения. В противном случае они не успеют созреть. День для уборки нужно выбрать сухой и солнечный. Температура воздуха должна быть не ниже минус 2 градусов.

После выкопки следует провести обработку от вредителей и болезней. Инструкция простая. Отсеките стебли, оставив около 1-2 сантиметров. Затем сложите клубнелуковицы в таз и залейте раствором марганцовки. Промойте. Выложите гладиолусы на бумагу и обсушите. Уберите луковицы в картонные коробки и поместите их на хранение.

Первые 14 дней гладиолусы нужно держать при температуре воздуха около плюс 30 градусов. Затем ее можно снизить до плюс 20 градусов. Спустя месяц луковицы следует переложить в новые коробки и убрать в темную комнату до наступления весны. В это время необходимо поддерживать температуру воздуха в районе плюс 10 градусов.

Источник: novochag.ru