У обменников выстроятся жуткие очереди: стал известен предварительный курс доллара на 14 сентября

Рубль в этот вторник, 12 сентября, продолжил укрепляться на торгах на Московской валютной бирже.

По данным на 17:14 московского времени, курс доллара снижался на 8 копеек, до 95 рублей, евро – на 64 копейки, до 101,86 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,99 рубля.

По прогнозам аналитиков, пик снижения доллара придется на 14 сентября. Не исключено, что в обменниках в этот день будут очереди. Люди кинутся покупать валюту по выгодному курсу.

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