Срочно проверяйте карты: пенсионеров обрадовали новыми выплатами — весомая прибавка к пенсии

Российским пенсионерам напомнили, кто из них может рассчитывать на ощутимую прибавку к пенсии в ближайшее время.

Руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин уточнил, что таких категорий пожилых людей, вышедших на заслуженный отдых, несколько.

Имеют право на надбавку в виде удвоения фиксированной выплаты базовой части пенсии пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы, независимо от возраста.

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