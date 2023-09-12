Срочно проверяйте карты: пенсионеров обрадовали новыми выплатами — весомая прибавка к пенсии

Российским пенсионерам напомнили, кто из них может рассчитывать на ощутимую прибавку к пенсии в ближайшее время.
Руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин уточнил, что таких категорий пожилых людей, вышедших на заслуженный отдых, несколько.
Имеют право на надбавку в виде удвоения фиксированной выплаты базовой части пенсии пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы, независимо от возраста.
Надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты положена тем, у кого выработан большой трудовой стаж, в размере 50% — жителям Крайнего Севера.
Если на содержании пенсионера есть иждивенцы: несовершеннолетние, инвалиды, другие пенсионеры, то ему назначается доплата в размере чуть более 2000 рублей.
По материалам vnimanie.pro