Срочно проверяйте карты: пенсионеров обрадовали новыми выплатами — весомая прибавка к пенсии

Пожилая женщина, пенсионерка. Фото: Global Look Press

Рассказываем, кто из пенсионеров станет получать больше денег.

Российским пенсионерам напомнили, кто из них может рассчитывать на ощутимую прибавку к пенсии в ближайшее время.

Руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин уточнил, что таких категорий пожилых людей, вышедших на заслуженный отдых, несколько.

Имеют право на надбавку в виде удвоения фиксированной выплаты базовой части пенсии пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы, независимо от возраста.

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Надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты положена тем, у кого выработан большой трудовой стаж, в размере 50% — жителям Крайнего Севера.

Если на содержании пенсионера есть иждивенцы: несовершеннолетние, инвалиды, другие пенсионеры, то ему назначается доплата в размере чуть более 2000 рублей.

По материалам vnimanie.pro

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