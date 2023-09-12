Промываем, прикладываем к подмышкам и ждем, пока нагреется: уничтожаем запах пота без дезодоранта

Лето позади, потеть мы стали меньше, так что можно пробовать обходиться без дезодорантов. Если, конечно, в ваши планы входил отказ от средств промышленного производства в уходе за собой.

Справиться с решением деликатной проблемы можно с помощью листьев салата. Да, да, тех самых, которые продаются в овощных отделах супермаркетов.

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