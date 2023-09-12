Промываем, прикладываем к подмышкам и ждем, пока нагреется: уничтожаем запах пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой неприятного запаха от тела.

Лето позади, потеть мы стали меньше, так что можно пробовать обходиться без дезодорантов. Если, конечно, в ваши планы входил отказ от средств промышленного производства в уходе за собой.

Справиться с решением деликатной проблемы можно с помощью листьев салата. Да, да, тех самых, которые продаются в овощных отделах супермаркетов.

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Лист салата нужно хорошо промыть, высушить и приложить к подмышечным впадинам. Оставить, пока лист не станет теплым от тела.

После удаления не смывать. Листья салата отлично борются с неприятным запахом, они подавляют рост бактерий и делают кожу более мягкой.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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