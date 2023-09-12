Секреты француженок: как легко сделать квартиру уютной и стильной — используйте хитрости в интерьере

Зачастую людям хочется обновить интерьер. Создать уют дома порой оказывается непросто. А вот услуги дизайнеров достаточно дорогие. Однако эксперты рекомендуют обратиться к французскому стилю. Он сочетает в себе минимализм и изысканность деталей. Более того, французские женщины давно знают секрет домашнего уюта.
Особенно важно правильно выбрать цветовую гамму. В этом случае идеальными будут постельные тона. Эксперты отмечают, что следует начать с диванных подушек и покрывал. Хорошим выбором станут бледно-розовые и лавандовые нотки.
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Примечательно, что можно также украсить интерьер старинными вещами. Они точно придадут дизайну изысканности.
Еще немаловажно мягкое освещение.Очень красивыми и комфортными будут лампы с тканевыми абажурами.
А зеленые оттенки будет освежать комнату. Поэтому можно расставить небольшие горшки с растениями на подоконниках и полках, пишет дзен-канал «Бержер».