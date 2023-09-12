Извели всех тараканов дешевым порошком: исчезли за ночь и больше не появляются — инструкция

Фото: freepik.com/erik-karits-2093459

Речь не о борной кислоте: есть более мощное средство.

Замучили тараканы? Не спешите вызывать специалистов или скупать химию против вредителей. Насекомых можно вывести буквально за одну ночь. Для этого вам потребуется недорогой порошок.

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Возможно, вы подумали о борной кислоте. Нет, речь о препарате пиретрум. Его изготавливают из цветков ромашки. Он не так популярен, как аптечное средство, но очень эффективен.

Инструкция простая. Приступайте к делу ближе к ночи. Возьмите в качестве приманки вареный яичный желток. Измельчите продукт, смешайте его с пиретрумом, скатайте из получившейся массы мелкие шарики и разложите их в местах обитания насекомых. 

Тараканы быстро почувствуют приятный аромат. К утру они съедят все подчистую. Но переварить лакомство не смогут, так как порошок из ромашки является мощнейшим инсектицидом.

Чтобы вредители не появились вновь, замажьте все щели в стенах и установите сетки на вентиляционные выходы. Если найти и устранить слабые места, насекомые не смогут пробраться в вашу квартиру.

Источник: sanepidem.ru

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