Отмерили шприцем, развели в ведре воды и опрыскали: мучнистая роса исчезнет с роз навсегда — секрет опытных дачников

Осенью на розах и других растениях на даче может появиться мучнистая роса. Если процесс не запущенный, и грибок появился на цветах только-только, то справиться с ним можно средствами без химии.
Попробуйте приготовить вот такой состав по народному рецепту, который знают все опытные дачники.
Отмерьте шприцем 20 миллилитров йода и разведите его в ведре воды (примерно в 10-ти литрах). Добавьте к раствору стружку хозяйственного или две ложки зеленого калийного мыла. Опрыскайте полученной жидкостью розы и флоксы. Мучнистая роса исчезнет навсегда.
Если же нужно обработать другие растения против мучнистой росы, объем йода нужно уменьшить до десяти миллилитров.
По материалам sovusadba.ru