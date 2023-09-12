Отмерили шприцем, развели в ведре воды и опрыскали: мучнистая роса исчезнет с роз навсегда — секрет опытных дачников

Осенью на розах и других растениях на даче может появиться мучнистая роса. Если процесс не запущенный, и грибок появился на цветах только-только, то справиться с ним можно средствами без химии.

Попробуйте приготовить вот такой состав по народному рецепту, который знают все опытные дачники.

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