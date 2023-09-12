Отмерили шприцем, развели в ведре воды и опрыскали: мучнистая роса исчезнет с роз навсегда — секрет опытных дачников

Куст желтых роз на даче. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет любоваться розами до самых морозов.

Осенью на розах и других растениях на даче может появиться мучнистая роса. Если процесс не запущенный, и грибок появился на цветах только-только, то справиться с ним можно средствами без химии.

Попробуйте приготовить вот такой состав по народному рецепту, который знают все опытные дачники.

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Отмерьте шприцем 20 миллилитров йода и разведите его в ведре воды (примерно в 10-ти литрах). Добавьте к раствору стружку хозяйственного или две ложки зеленого калийного мыла. Опрыскайте полученной жидкостью розы и флоксы. Мучнистая роса исчезнет навсегда.

Если же нужно обработать другие растения против мучнистой росы, объем йода нужно уменьшить до десяти миллилитров.

По материалам sovusadba.ru

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