Осень лютует, зима на пороге: Вильфанд — где в России ударят заморозки до конца сентября

Пока в Москве и Санкт-Петербурге по-прежнему царит «бабье лето», в некоторых регионах нашей необъятной родины погода солнечными лучами жителей России не балует.

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Вполне ожидаемо, что в Сибири и на Урале как минимум до 17 сентября будет достаточно прохладно. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал понять, что в Челябинской, Свердловской области ночью будет не выше 8 градусов тепла, а днем всего 13-15 градусов. Правда, существенных осадков не ожидается.

В Красноярске ночью столбики термометров покажут 4-7 градусов, а максимальная температура в послеполуденные часы составит 14–18 градусов. Ожидается малооблачная погода, ветер преимущественно северных направлений.

А на юге Тюменской области бушуют ночные заморозки до −3 градусов.

По материалам news.ru