Ангелы поведут вперед: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые поймают удачу за хвост

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Астролог призналась, что уже 12 сентября эти люди добьются успеха.

Многие люди сталкивались с тем, что наступает черный период в жизни, а затем обязательно наступает белая полоса.  Тамара Глоба поделилась гороскопом на 12 сентября. Она отметила, что этот день может благоприятно сложиться у представителей трех знаков зодиака. Астролог заверила, что их буквально все всем будет ждать успех. 

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Весам придут в голову неожиданные новые идеи. И хоть они могут требовать весомых вложений, все планы сложатся удачно. Астролог отметила, что надо рискнуть. Этому знаку зодиака стоит попробовать воплотить свои задумки в жизнь.

А вот у Львов цели и планы стремительно начнут меняться. Однако самые сложные задачи принесут успех.  Тут главное не упустить шанс, который даст судьба. 

У Козерогов намечаются перемены в личной жизни. Самым близким людям может понадобится поддержка. А вот чтобы достичь успеха, представителям этого знака нужно на все реагировать рационально, сообщила Глоба в программе «Русского Радио». 

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