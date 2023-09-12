Ангелы поведут вперед: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые поймают удачу за хвост

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Весам придут в голову неожиданные новые идеи. И хоть они могут требовать весомых вложений, все планы сложатся удачно. Астролог отметила, что надо рискнуть. Этому знаку зодиака стоит попробовать воплотить свои задумки в жизнь.

А вот у Львов цели и планы стремительно начнут меняться. Однако самые сложные задачи принесут успех. Тут главное не упустить шанс, который даст судьба.

У Козерогов намечаются перемены в личной жизни. Самым близким людям может понадобится поддержка. А вот чтобы достичь успеха, представителям этого знака нужно на все реагировать рационально, сообщила Глоба в программе «Русского Радио».