Натерли мылом и засунули в микроволновку: через полторы минуты достаем идеально чистые вещи — лучший способ стирки

Избавиться от пятен и сильных загрязнений на кухонных полотенцах можно без кипячения, если на вашей кухне есть микроволновая печь.
Эффективность этого способа стирки уже доказана многими домохозяйками. Загрязненное полотенце нужно хорошенько натереть хозяйственным мылом или средством для мытья посуды, положить в пакет. Пакет закрывать не нужно! И поместить в микроволновку.
Мощность устройства нужно выставить на 400–500 Вт и включить микроволновку на полторы минуты. Когда печь остановится, подождите, пока пакет и его содержимое остынут. Затем доставайте полотенце, хорошо его прополощите в чистой воде и наслаждайтесь чистотой.
Если пятно не отстиралось с первого раза, манипуляцию можно повторить.
По материалам remontkit.ru