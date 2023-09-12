Натерли мылом и засунули в микроволновку: через полторы минуты достаем идеально чистые вещи — лучший способ стирки

Избавиться от пятен и сильных загрязнений на кухонных полотенцах можно без кипячения, если на вашей кухне есть микроволновая печь.

Эффективность этого способа стирки уже доказана многими домохозяйками. Загрязненное полотенце нужно хорошенько натереть хозяйственным мылом или средством для мытья посуды, положить в пакет. Пакет закрывать не нужно! И поместить в микроволновку.

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