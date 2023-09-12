Лучший стимулятор цветения для герани: даем раз в месяц — растение выпускает бутоны круглый год

Чтобы герань цвела круглый год, нужно регулярно подпитывать растение специальными средствами. Их можно приобрести в садовом магазине. Но опытные садоводы предпочитают не тратиться. Ведь мощный стимулятор можно приготовить из дешевого аптечного препарата.

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Речь идет о янтарной кислоте. Возможно, вы не знали, но герань ее просто обожает. Готовится состав просто. Возьмите 2 таблетки, измельчите их в порошок и растворите в 1 литре отстоявшейся очищенной воды.

Дайте составу постоять 3-4 часа, чтобы жидкость согрелась. И используйте раствор для полива растений. Если повторять эту процедуру раз в 30 дней, герань будет радовать цветением весь год.

Источник: издание belnovosti.by.