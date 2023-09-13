Методом «три ложки» очистили налет в унитазе, черные сковороды и духовку — сверкает весь дом

Приготовить универсальное средство для уборки всего дома можно своими руками. Причем оно обойдется весьма и весьма дешево, не то что дорогая бытовая химия. Любимым советским методом «три ложки» отмыли весь дом: и ванную, и налет в унитазе, и черные сковороды с двухслойным нагаром, и даже духовку. Все сияет чистотой, просто волшебство!

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Для того, чтобы приготовить чудо-средство берем любую жидкость для мытья посуды, перекись водорода (можно уксус. — Прим. ред.) и соду. Все эти ингредиенты нужно смешать из расчета по одной столовой ложке. Эта паста станет универсальным средством для уборки во всем доме.

Просто нанесите получившуюся смесь на загрязнения, оставьте на 30 минут для лучшего воздействия, укройте салфеткой для впитывания, а затем смойте. И вокруг кристальная чистота!

По материалам дзен-канала «Уютный дом»