Методом «3 ложки» очистили налет в унитазе, черные сковороды и духовку — сверкает весь дом

Приготовить универсальное средство для уборки всего дома можно своими руками. Причем оно обойдется весьма и весьма дешево, не то что дорогая бытовая химия. Любимым советским методом «3 ложки» отмыли весь дом — и ванную, и налет в унитазе, и черные сковороды с двухслойным нагаром, и даже духовку. Все сияет чистотой, просто волшебство!

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Для того, чтобы приготовить чудо-средство берем любую жидкость для мытья посуды, перекись водорода (можно уксус, - Прим. Ред.) и соду. Все эти ингредиенты нужно смешать из расчета по 1 ст.л. Эта паста станет универсальным средством для уборки во всем доме.

Просто нанесите получившуюся смесь на загрязнения, оставьте на 30 минут для лучшего воздействия, укройте салфеткой для впитывания, а затем смойте. И вокруг кристальная чистота!

По материалам Дзен-канал «Уютный дом».