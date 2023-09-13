Льем средство прямо в барабан: спустя 30 минут достаем из машинки кристально чистые вещи — волшебство, не иначе

Опытные турецкие прачки давно пользуются этим зарекомендовавшим себя методом стирки. Даже копеечным средством можно отстирать застарелые желтые пятна, избавиться от неприятного запаха и гнилости.

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В ход идет столовый укус — это средство настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить на дорогих кондиционерах и стиральном порошке.

Перед тем, как запустить процесс стирки в автомате, нужно влить в барабан стакан столового уксуса 9-процентного. Уже на выходе спустя 30-45 минут получите кристально чистые вещи: ароматные, хрустящие и без пятен. Просто волшебство!

Белые станут белее, а черные — чернее. Ткань обретет мягкость, как после кондиционера.

По материалам Дзен-канал «Пока муж на работе».