Как стирать джинсы в стиральной машине, чтобы не испортить: четыре важных правила, которые знают единицы

Так новые джинсы всегда перед началом носки необходимо постирать, чтобы убрать излишки краски, способные окрасить тело и белье. Однако делать это с новой вещью нужно руками или в машинке на бережном режиме.

Стирать джинсы часто точно не нужно, иначе они станут менее износостойкими. Если их носят не каждый день, а редко, то вполне достаточно отправлять их в стирку после десятой носки, но также стоит отталкиваться от степени загрязнения. Если на джинсах появились пятна, то их лучше всего убирать мыльным раствором и губкой. Если джинсы надеваются регулярно, то их можно стирать раз в неделю.

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Не все знают, что перед стиркой джинсы нужно вывернуть на изнаночную сторону. Режим стирки выбирайте деликатный или специальный режим для джинсовых вещей, если такой есть. Температура воды не должна быть высокой, достаточно 30 градусов. Для стирки также лучше выбирать гели, а не сыпучие порошки. Отжимать такие вещи стоит на минимальном уровне, чтобы не деформировалась ткань.

Сушить джинсы также важно правильно. Их нельзя размещать вблизи от батарей отопления, так как они точно сядут. Также сушить их под прямыми солнечными лучами тоже не нужно, портал «Белновости».