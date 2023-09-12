Как вывести запах кошачьей мочи: моем лоток копеечным раствором — через 5 минут вонь исчезает

Владельцы котов знают по своему опыту, как быстро туалет питомцев пропитывается запахом мочи. Избавиться от специфического аромата довольно сложно. Вода и мыло не помогут. Нужно что-то более мощное. Но не спешите тратиться на специальную химию, есть более дешевый способ решить наболевший вопрос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Об этом мало кто догадывается, но запах мочи можно вывести с помощью обычного йода. Инструкция простая. Для начала ополосните лоток обычной водой. Затем разведите столовую ложку аптечного препарата в литре чистой воды, налейте эту жидкость в пластиковый ящик и подождите ровно 5 минут.

Когда время пройдет, ополосните лоток, оботрите его мягкой тряпкой и используйте по назначению. Вы будете удивлены: вонь полностью исчезнет, словно ее и не было.

Источник: издание belnovosti.by