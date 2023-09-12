Можно брать! Лучшая марка пельменей — внутри натуральное мясо, по ГОСТу: оценка Роскачества

Эксперты Роскачества назвали три лучшие марки пельменей — внутри чистое мясо, без вредных добавок.

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На первом месте — пельмени марки «Дымов».

В этой продукции нет консервантов, антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов в количествах, опасных для здоровья. Без сои и ГМО. Масса начинки в пельменях больше, чем масса теста. Количество белков и жиров соответствует тому, что указано на маркировке, а также требованиям ГОСТа.

В лидерах также пельмени марки «Папа может», «Ермолино», «Мясницкий ряд» и «Атяшево».