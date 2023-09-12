Осенью обязательно готовим грядку под огурцы: летом такой урожай, что глазам не верим

Грядку под огурцы очень важно подготовить еще осенью. К высадке саженцев почва будет просто волшебной. Растения быстро и хорошо примутся, а урожай порадует вас своим обилием.

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Огурцы любят органические удобрения, поэтому осенью можно внести в грядку на 1 квадратный метр 10-12 килограммов свежего навоза или не до конца перепревшего компоста.

Либо второй вариант – сделать компост сразу на грядке. Для этого нужно разложить на грядке тонкие веточки после обрезки малины (накрошив их на кусочки по 5-10 сантиметров), потом сделать тонкий слой грунта, далее слой свежескошенной травы, снова сформировать слой грунта, а потом опять положить органику. Таких слоев формируем 3-4.

Чтобы ускорить процесс компостирования, можно хорошенько пролить эту грядку азотными удобрениями. Например, взять 2-3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»