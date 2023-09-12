Как получать пенсию раньше срока — законный способ, комментарий экономиста

Наши сограждане могут рассчитывать на досрочное получение пенсии. Подробнее об этом рассказал экономист Сергей Кикевич.
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Речь идет о накопительной части пенсии — эта выплата доступна для россиян еще до наступления официального пенсионного возраста. Эксперт в сфере финансов также пояснил, что выплаты по старости — это трудовая пенсия с накопительной частью.
Рассчитывать на получение последней может каждый россиянин еще до достижения официального пенсионного возраста. Мужчины могут получить накопительную часть до 65-летия, а женщины — до 60-летия.
Досрочный выход на пенсию доступен гражданам, которые относятся к особой категории лиц. Экономист Александр Сафонов дал понять, что это те, кто трудится на вредных и опасных для здоровья производствах. Они могут выйти на пенсию на 5 лет раньше.
Речь идет о работниках следующих отраслей:
- химической промышленности;
- шахтерах;
- пилотах;
- бортпроводниках;
- а также тех, кто работает в условиях Крайнего Севера.
При этом срок назначения выплат будет определяться степенью вреда при осуществлении таких работ.