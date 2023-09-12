Порошок кладем в стиралку только в носочке: россыпь — пустая трата денег и белые разводы

Чтобы сэкономить на порошке во время автоматической стирки, прекратите насыпать средство в специальные отсеки.

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Оттуда они поступают на белье не полностью, часть вещества просто смывается в канализацию. Кроме того, крупинки оседают в механизме.

Гораздо разумнее и экономичнее подавать стиральный порошок, насыпая его в носочек. Отмерьте необходимое количество, хорошенько завяжите и бросьте в барабан на белье.

Вы заметите, что в процессе такой стирки количество потребляемого порошка используется в разы меньше и это при сохранении качества процесса.

Кроме того, порошок в носочке не оседает на вещах в виде белых разводов. Вы достанете белье из машинки чистейшим и хорошо выполосканным!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»