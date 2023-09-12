2 ложки соды и немного уксуса: стирка с этим составом роскошная — даже с дешевым порошком

Чтобы загрязнения отстирывались лучше, необходимо смягчить воду. В жесткой воде порошок работает плохо. Для этой цели отлично подойдет обычная пищевая сода.

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Кладите ее прямо в барабан на вещи (примерно 2-3 столовые ложки).

А чтобы вещи были на выходе мягкими, приятными на ощупь, без пятен, вливайте в машинку столовый уксус.

Разбавьте его 1:1 с водой. Готовый раствор наливайте в отделение для кондиционера.

Наверняка вы удивитесь, какими хорошо простиранными могут быть ваши вещи! При этом дорогие порошки не требуются!

Источник: Telegram-канал «Бабское коммьюнити»