Берем только эту докторскую колбасу — внутри чистое мясо без антибиотиков: на сырье не экономили

Опытные покупательницы с особой тщательностью проверяют то, что указано на упаковке тех или иных продуктов. А эксперты Роскачества облегчили труд потребителей, устроив свою независимую проверку. Лабораторную экспертизу прошли колбасные изделия. В результате проверки была назвала лучшая докторская колбаса. Этот товар был признан высококачественным. Отмечается, что этот продукт не только соответствует обязательным требованиям законодательства, но опережающему стандарту Роскачества.

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В ходе экспертизы было выявлено, что этот образец совершенно безопасен. В нем нет опасных для здоровья нитритов, тяжелых металлов, антибиотиков, патогенных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. В этой колбасе оптимальное количество влаги, белков и жиров.

При этом в образце не обнаружили консервантов, синтетических красителей. В докторской колбасе только натуральное мясо — она хорошо проварена. Содержание фосфатов не превышено. А это значит, что производитель не экономил на сырье.

И это докторская колбаса под торговой маркой «Мясокомбинат Балахоновский» — именно этот продукт эксперты удостоили высокой оценки.

По материалам vnimanie.pro