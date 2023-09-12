Простой рецепт томатного соуса на зиму: получается в тысячу раз вкуснее хваленой аджики

Надоело возиться с аджикой? И не нужно! Есть достойная альтернатива. Приготовьте томатный соус по этому рецепту. В составе только простые и доступные ингредиенты. И по времени не затратно выходит. В общем, сплошные плюсы. К тому же он получается намного вкуснее хваленой грузинской приправы.

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Вам потребуется: 5 кг помидоров, 3 луковицы, 3 лавровых листа, 200 г сахарного песка, половина чайной ложки красного перца, 4 чайных ложки соли, 1 чайная ложка черного перца и такое же количество молотой корицы.

Для начала помойте и обсушите помидоры. Затем пропустите их через соковыжималку. Перелейте получившуюся массу в кастрюлю. Добавьте в нее лавровый лист и разрезанные пополам луковицы, посолите и поставьте на средний огонь. Варите соус около 25 минут.

По прошествии времени достаньте лук и лавровый лист: они вам больше не понадобятся. Затем положите в кастрюлю сахар и оставшиеся приправы. Держите соус на плите до тех пор, пока его объем не уменьшится в 2 раза.

Разлейте готовый продукт по стерильным банкам, закройте крышками, дождитесь полного остывания и уберите на хранение.

Источник: suseky.com