Столько лет зря тратили деньги: теперь доводим до блеска ванну копеечным порошком — лучше средства не знаем

Не стоит зря тратить деньги на специальные чистящие средства для ванны. Вы можете быстро привести ее в норму обычным стиральным порошком для белых вещей.

Он стоит намного дешевле, работает нередко эффективнее спецсредств, да к тому же выводит налет и пятна благодаря отбеливателю, который включен в состав.