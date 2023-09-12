Столько лет зря тратили деньги: теперь доводим до блеска ванну копеечным порошком — лучше средства не знаем

Ванна до и после чистки. Фото: соцсети

Вам понравится это метод нереальной простотой.

Не стоит зря тратить деньги на специальные чистящие средства для ванны. Вы можете быстро привести ее в норму обычным стиральным порошком для белых вещей.

Он стоит намного дешевле, работает нередко эффективнее спецсредств, да к тому же выводит налет и пятна благодаря отбеливателю, который включен в состав.

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Возьмите пару ложек стирального порошка для белых вещей, залейте его в мисочке кипятком из чайника (тоже примерно пара ложек). Размешайте, чтобы активизировать моющие свойства.

Этой кашицей при помощи щетки или губки хорошенько промойте ванну, оставьте на 5 минут на поверхности, а затем смойте.

Ваша ванна будет в идеальном состоянии! И даже налета ржавчины или извести не остается.

Источник: дзен-канал «Честный автор»

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