Вкуснятина для крыжовника — вносим бесплатное удобрение до 15 сентября: летом снимаем крупные ягоды

Чем подкормить куст крыжовника до 15 сентября, чтобы уже следующим летом получить богатый урожай. Вносим это удобрение до наступления холодов, а спустя месяцы снимаем крупные ягоды.

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Опытные дачники намекнули, что для этих целей идеально подойдет лечебный эликсир, который будет содержать в себе калий, магний, фосфор и кальций. Самой лучшей подкормкой для крыжовника станет древесная зола.

Причем покупать удобрение не придется. Добыть ее можно после сжигания на дачном участке сухих растений после сбора урожая. К примеру, ботвы картофеля.

По материалам utro.ru