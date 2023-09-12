Две капли аптечного средства и стакан уксуса: очищает любой унитаз — рыжина уходит сразу

Раствор из уксуса и йода отлично очищает унитазы с любыми загрязнениями. Этому составу поддаются даже мочевой камень и известковый налет.

Все наслоения на ваших глазах начнут растворяться и пропадать сами. Вам не нужно будет долго и с силой отшаркивать их абразивом и щеткой.

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Две капли йода внесите в один стакан столового уксуса. И полейте этим раствором загрязненную поверхность унитаза. Под крышкой оставьте на ночь.

Утром промойте унитаз ершиком, наслоения уйдут, будто их не существовало никогда!

Источник: дзен-канал technotion.