Вылили 2 ложки на вещи и включили машинку: поражены эффекту — дешевое аптечное средство отстирало все

Не стоит тратить деньги на дорогие порошки. Абсолютно любое средство для стирки вы можете усилить при помощи пары ложек обычного дешевенького нашатырного спирта. Он продается в каждой аптеке.
Вы удивитесь, но включение этого вещества делает стирку в разы эффективнее. Вещи великолепно простирываются, уходят даже старые пятна, серость смывается бесследно.
Из машинки по итогу стирки вы достанете вещи в таком состоянии, будто вы их только что приобрели.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Отмеряем 30-40 миллилитров (пара столовых ложек) нашатыря, выливаем в барабан стиралки на вещи. Порошок высыпаем в специальный лоток автомата.
Включаем машинку и радуемся результату!
Источник: дзен-канал «Живи легко»