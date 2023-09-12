Вылили 2 ложки на вещи и включили машинку: поражены эффекту — дешевое аптечное средство отстирало все

Не стоит тратить деньги на дорогие порошки. Абсолютно любое средство для стирки вы можете усилить при помощи пары ложек обычного дешевенького нашатырного спирта. Он продается в каждой аптеке.

Вы удивитесь, но включение этого вещества делает стирку в разы эффективнее. Вещи великолепно простирываются, уходят даже старые пятна, серость смывается бесследно.

Из машинки по итогу стирки вы достанете вещи в таком состоянии, будто вы их только что приобрели.

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Отмеряем 30-40 миллилитров (пара столовых ложек) нашатыря, выливаем в барабан стиралки на вещи. Порошок высыпаем в специальный лоток автомата.

Включаем машинку и радуемся результату!

Источник: дзен-канал «Живи легко»