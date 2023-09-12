Орхидея любит остренькое: подкормите цветок этой смесью — моментально выпустит бутоны

Орхидею нельзя назвать капризным растением. Обычно эта экзотическая красавица цветет без особых уговоров. Однако и с ней иногда бывают проблемы. Но решаются они довольно просто. Если растение отказывается выпускать бутоны, его нужно всего лишь подкормить.

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Чтобы приготовить питательный состав, необходимо выдавить сок из шести зубчиков чеснока, измельчить половину таблетки янтарной кислоты и смешать эти компоненты с 0,5 литрами воды.

Готовое удобрение следует вылить в поддон. Орхидея очень быстро выпьет все до последней капли. Острый чесночный стимулятор моментально запустит процесс образования почек. Первые бутоны появятся уже через 2-3 недели. Но будьте осторожны: этот трюк можно повторять не чаще одного раза в квартал.

Источник: nnovostivl.ru